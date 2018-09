Tweetal dat opgepakt werd voor 'schoten in bos' zit nog vast

Het tweetal dat gisteravond werd opgepakt in verband met mogelijke schoten in een bos bij Hattem, is vandaag verhoord en zit nog steeds vast. Dat meldt de politie Oost-Nederland.

De twee werden gisteravond gearresteerd in een woning aan de Azaleastraat in Hattem. Een arrestatieteam pakte hen op. In het pand zijn geen wapens gevonden.

Eerder die dag was er een melding gekomen dat er een knal of een schot te horen was geweest in een bos tussen Hattem en Wezep. Een getuige meldde aan de politie dat hij twee mannen in lange gewaden had gezien.

Ouder allochtoon gezin

Een boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen zegt tegen Omroep Gelderland dat er is geschoten. Of dat gericht was tegen hem, kan hij niet zeggen. Hij is geschrokken. "Dit verwacht je niet in het bos."

Volgens bewoners van de Azaleastraat is het arrestatieteam een woning binnengevallen waar een ouder allochtoon gezin met twee zoons en een dochter woont.

De politie wilde vanmiddag weinig kwijt over de zaak, behalve dat de twee nog vastzitten.