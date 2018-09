Zeker 27 mensen zijn in Iran omgekomen na het drinken van illegaal gestookte alcohol, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens driehonderd mensen zijn vergiftigd, van wie er 176 zijn opgenomen in ziekenhuizen in vijf provincies in het land.

Het zou gaan om een van de ernstige incidenten met illegale alcohol in het land. Het nuttigen van alcohol is in Iran streng verboden.

Ondanks dat verbod en scherpe politiecontroles is illegaal gestookte alcohol ruim verkrijgbaar.