België arresteert drie Nederlandse drugssmokkelaars

Drie Nederlanders zijn dit weekend op luchthaven Brussels Airport opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Ze werkten niet samen, maar hadden wel een link met de Dominicaanse Republiek.

Een 72-jarige man werd gisteren gearresteerd toen hij vanuit Aruba landde in Brussel, na een tussenstop in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Hij had zo'n tachtig bolletjes cocaïne geslikt.

Ook een 23-jarige man werd opgepakt. Hij stond juist op het punt naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek te vertrekken. In de dubbele bodem van zijn twee koffers zat 27 kilo aan xtc-pillen.

Een 24-jarige vrouw werd vandaag bij aankomst uit Punta Cana betrapt met 2 kilo cocaïne in haar bagage. Ze wordt samen met de twee anderen voorgeleid aan de onderzoeksrechter.