Europa deze Week: over bonnetjes en belastinggeld

Het is altijd zuur om een rechtszaak te verliezen. Daar staat tegenover dat het voor de andere partij een opluchting is. Zuur was het voor de journalisten, een opluchting was het voor veel parlementsleden.

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde de afgelopen week dat de bonnetjes die Europarlementariërs moeten inleveren bij hun declaraties niet gepubliceerd hoeven te worden. 28 journalisten hadden al om openbaarheid gevraagd bij het Europees Parlement zelf en via procedures bij hun nationale rechter. Toen dat allemaal niets opleverde, stapten ze naar het Europese Hof, maar ook daar kregen ze nul op het rekest.

De declaraties van de Europarlementariërs zijn het belangrijkste onderwerp van Europa deze week. Bekijk de aflevering hieronder: