Bestuurder van 19 crasht na politieachtervolging Houten

In Houten is een automobilist afgelopen nacht gecrasht na een achtervolging door de politie. Het slachtoffer, een 19-jarige man uit IJsselstein, is ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 01.45 uur gaf de politie in Houten een stopteken aan een auto, omdat het kenteken bij de agenten argwaan had gewekt. De bestuurder trapte echter op het gaspedaal, en de surveillancewagen zette de achtervolging in.

De vluchtauto botste even later tegen een paal, reed achteruit tegen de politiewagen aan, en ging er daarna weer met grote snelheid vandoor. Uiteindelijk kwam de auto in de berm terecht en belandde hij ondersteboven in een sloot. De bestuurder werd uit de auto geslingerd.

De agenten vonden hem even verderop in het water: