Hoe manoeuvreert May zich door alle brexit-problemen?

De vraag is of May zal buigen voor de kritiek van binnenuit. Tot nu toe houdt ze namelijk ongestoord vast aan haar strategie, ondanks dat er vanuit zowel uit Brussel als uit haar eigen gelederen voortdurend op wordt geschoten. Ze blijft geloven dat er met haar plan ruimte is om met de EU tot een akkoord te komen. Ze zei vorige week, in een persmoment waarin ze van zich afbeet na het voor haar vernederende optreden in Salzburg: "Ik toon respect in deze onderhandelingen. Ik verwacht van de EU hetzelfde."

Ontslagformulier

Ze hoopt toch dat de EU haar de komende weken tegemoet zal komen. En ruimte biedt op een doorbraak, al zijn er weinig signalen in Brussel die May's hoop kracht bijzetten. Het is een spel wie er het eerste met de ogen knippert. En juist in deze zo spanende en cruciale slotfase van de brexit-onderhandelingen, is dat een onderhandelingsspel dat grote gevolgen kan hebben. Het vergroot de kans dat er helemaal geen deal komt, met alle economische gevolgen van dien.

Daarmee wordt haar eigen speech, traditioneel de afsluiting van het congres op woensdag, een beladen moment. Niet in de laatste plaats omdat haar vorige congresspeech uitliep op een pijnlijk drama.

Eerst wist een komiek haar speech te verstoren door haar een ontslagformulier aan te bieden, vervolgens verloor ze haar stem en worstelde zich hoestend en proestend naar het einde om uiteindelijk te merken dat achter haar de letters van de partijslogan op de grond vielen. Ze zal zich dit congres hoe dan ook willen revancheren.

Bekijk hier een deel van May's speech van vorig jaar: