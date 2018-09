Egyptische mensenrechtenactiviste krijgt 2 jaar cel vanwege filmpje

De Egyptische mensenrechtenactiviste Amal Fathy is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, omdat ze op sociale media een video heeft geplaatst waarin ze kritiek uitte op de regering. In die video zei ze dat de Egyptische regering faalt in het verbeteren van de levensomstandigheden in het land en in het beschermen van vrouwen tegen seksuele intimidatie. Ook moet ze een boete van omgerekend bijna 500 euro betalen.

Fathy werd in mei opgepakt, nadat ze in de twaalf minuten durende video klaagde over seksuele intimidatie in taxi's, de slechte dienstverlening bij banken, het drukke verkeer en de algemene leefomstandigheden in het land. Ze werd aangeklaagd voor het "verspreiden van nepnieuws", waardoor ze de nationale veiligheid en het publieke fatsoen in gevaar bracht.

"Dit is oneerlijk, ongegrond en onbegrijpelijk", vindt haar man, die ook een mensenrechtenactivist is. "We hebben al het bewijs aangeleverd om aan te tonen dat ze geen nepnieuws heeft verspreid", zegt hij. Hij vindt dat deze uitspraak betekent dat "alle Egyptische vrouwen beter hun mond kunnen houden".

Vrijheid van meningsuiting

Mensenrechtenorganisatie Amnesty heeft boos op de veroordeling gereageerd. "We roepen de Egyptische autoriteiten op om Amal Fathy onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten, en alle aanklachten tegen haar te laten vallen", zegt de campagnedirecteur van de Afrikaanse afdeling van Amnesty. "Haar gevangenschap is een belediging voor de vrijheid van meningsuiting, die door de Egyptische grondwet wordt gegarandeerd."

Fathy hangt nog een andere rechtszaak boven het hoofd. De activiste wordt ook verdacht van het lidmaatschap van de 6 April-beweging, een groepering die belangrijk was bij het omverwerpen van het regime van president Mubarak in 2011. Een rechtbank verbood die beweging in 2014.