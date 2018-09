Woningen in Eindhoven en Best bestookt met explosieven

Een paar uur later was het raak in Eindhoven. Daar werd rond 6.00 uur een explosief naar binnen gegooid bij de voordeur, met als gevolg een grote ontploffing die in de buurt goed te horen was. De schade was ook hier aanzienlijk.

Een rotjong die een paar kliko's omgooit

De politie heeft in beide woningen onderzoek gedaan, maar noemt het volstrekt onduidelijk wie er achter deze actie zit. Buurtbewoners reageren verrast in Eindhoven. "Ik verschiet ervan. Ik hoorde de knal wel, maar ik dacht dat er een paar rotjong de kliko's omgooiden", aldus een van de overburen in het Eindhovens Dagblad. "De mensen die er wonen ken ik niet persoonlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze vijanden hebben."

Uiteraard wordt gekeken naar een verband tussen beide zaken, zegt de politie. "Maar daar is vooralsnog niets van gebleken."