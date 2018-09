Politie treft kilo's gestolen sieraden aan

De politie heeft afgelopen week in Rotterdam een man (44) en een vrouw (33) opgepakt die ervan worden verdacht via internet gestolen sieraden te hebben verkocht. Na hun aanhouding vond de politie in Venlo een kluis met daarin 4,5 kilo aan sieraden en 210.000 euro.

Het is niet duidelijk hoe de twee de sieraden hebben gestolen. Ook is nog onbekend voor welk bedrag ze via internet hebben verkocht. Wel is duidelijk dat de verdachten hun slag sloegen door heel Nederland, en mogelijk ook in Duitsland, meldt RTV Rijnmond. Er zitten volgens de politie heel bijzondere sieraden tussen.

De politie gaat de komende tijd op zoek naar de eigenaren van de sieraden en naar klanten die de sieraden van de verdachten hebben gekocht. "Wie zijn eigen sieraden op de foto's terugziet, kan nu al contact opnemen", aldus politie.nl.