Eerste vorst na de zomer gemeten in Twente

Voor het eerst na de zomer heeft het vannacht gevroren. In Twente daalde het kwik naar -0,4 graden, meldt Weerplaza.

Vorst aan de grond is na de zomer al een paar keer voorgekomen. Maar vannacht vroor het voor het eerst op anderhalve meter, de reguliere waarneemhoogte. Als dat gebeurt, wordt gesproken van een vorstdag.

De vorst is vroeg dit jaar. Normaal vriest het voor het eerst na de zomer rond 23 oktober. In 2000 duurde het maar liefst tot 16 december totdat het kwik onder het nulpunt kwam: op -1,4 graden in Eindhoven. De eerste regionale vorstdag na de zomer ooit gemeten was op 15 september 1971.

De laatste keer dat het dit jaar op anderhalve meter vroor, was op 6 april. Toen werd het -2,9 graden.