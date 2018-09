VS sluiten consulaat Basra na aanvallen

De Verenigde Staten sluiten het Amerikaanse consulaat in de Iraakse stad Basra, nadat het gebouw herhaaldelijk is aangevallen door milities. Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken worden die milities gesteund door Iran.

Pompeo houdt Iran dan ook direct verantwoordelijk voor de agressie tegen het consulaat en de Amerikanen die er werken. Recente raketaanvallen die volgens Pompeo gericht waren op het consulaat, misten hun doel.

"De VS zal snel en adequaat reageren op nieuwe aanvallen", waarschuwde Pompeo. Amerika werkt volgens hem samen met Iraakse strijdkrachten aan een mogelijke reactie op "het onaanvaardbare gedrag van Iran".

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat het consulaat in Basra tijdelijk dicht is.

De sluiting komt een paar dagen na de botsing tussen de Iraanse president Rohani en president Trump tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump kondigde daar meer sancties aan tegen Iran, en beschuldigde de leiders van het land van "chaos, dood en vernietiging". De Iraanse president Rohani noemde op zijn beurt Trump "intellectueel zwak".

De spanning tussen de VS en Iran loopt steeds verder op. In mei stapte de VS uit het internationale nucleaire akkoord met Iran en stelde economische sancties in. Volgens Iran is dat een poging van Washington om het land zo veel mogelijk schade toe te brengen.

Bestormd

In het Iraakse Basra zelf is het de laatste tijd onrustig. Begin deze maand werd het Iraanse consulaat door betogers bestormd en in brand gestoken. De betogers vinden dat Iran te veel invloed heeft op de politiek in Irak.

Ook zijn ze boos op hun eigen regering, omdat er niet genoeg banen zijn en basisvoorzieningen ontbreken. Basra is ondanks enorme olievoorraden één van de minst ontwikkelde regio's van Irak.