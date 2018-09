Máxima stak er in New York (weer eens) bovenuit

Anderzijds wordt er steevast op gewezen dat Máxima, volgens de laatste Koningsdag-enquête nog steeds het populairste lid van de Oranjefamilie, het Nederlandse Koninklijk Huis precies dat snufje glamour en schwung geeft waar een constitutionele monarchie het (mede) van moet hebben. Ook daar wordt in ingezonden krantenbrieven op gewezen. Een lezersbrief in de Volkskrant verwoordt het zo: "Met de waardigheid die past bij een koningin laat ze zien dat ze een uitbundige vrouw is gebleven, na droevige privégebeurtenissen."

Daarmee wordt uiteraard gedoeld op de dood van Máxima's vader Jorge de Zorreguieta, een jaar geleden, en op de zelfdoding van Máxima's aan depressies lijdende zus Inés in juni. Over de dood van haar zus legde de koningin voor de camera een emotionele verklaring af. Máxima ontliep evenmin de camera toen haar om een reactie gevraagd werd op het Stint-ongeluk in Oss, waar vier kinderen de dood vonden.

Meer royals in New York

Terug naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Máxima was deze week in New York slechts één van de vele vorstelijke personen die er hun gezicht lieten zien om aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk voor nobele doelen dat ze in het verband van de VN verrichten.

Zo vroeg de Belgische koningin Mathilde aandacht voor de rechten van het kind en stond de Deens kroonprinses Mary op de bres voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De Zweedse kroonprinses Victoria en de Noorse kroonprins Haakon zetten zich samen in voor duurzaamheid.

Zélfs was Máxima in New York niet het enige lid van het Nederlandse koningshuis. Prinses Mabel, de weduwe van prins Friso, lobbyde er voor haar organisatie Girls not Brides. Prins Jaime de Bourbon de Parme, zoon van prinses Irene en tot voor kort de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, was in New York vanwege zijn nieuwe functie als speciaal adviseur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Niettemin is het Máxima die van alle bij de VN actieve royals het meest van zich doet spreken. Niet vanwege haar kleding, maar vanwege de omvang en het gewicht van haar VN-functie en de inzet en het inzicht waarmee zij daar sinds 2009 inhoud aan geeft.