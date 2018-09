Doden door aardbeving en tsunami op Indonesische eiland Sulawesi

Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door een aardbeving en de daaropvolgende tsunami veel slachtoffers gevallen, volgens Indonesische autoriteiten. Een officieel dodental is er niet, maar berichten over het aantal mensen dat is omgekomen lopen uiteen van 18 tot 30.

De aardbeving met een kracht van zeker 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf. Twee steden en verschillende dorpen werden door de tsunami getroffen. Nu het dag is in Indonesië is de verwoesting langs de kustlijn goed te zien.

In Palu, de 350.000 inwoners tellende hoofdstad van de regio Centraal Sulawesi, heeft een grote brug over een rivier het begeven. Tientallen woningen zijn verwoest en de stad ligt bezaaid met puin. Meerdere mensen zouden ook door de aardbeving zijn omgekomen, sommige zijn bedolven onder hun eigen huis.

De stroomvoorziening is beschadigd waardoor inwoners van het getroffen gebied geen elektriciteit hebben. Ook communicatie met Palu en omgeving is lastig.