In Bergen op Zoom is een vrouw met geweld om het leven gebracht. Ze werd gevonden in een appartement aan de Goudbaard. Volgens de politie is een verdachte op de vlucht.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is de relatie tussen de vrouw en de verdachte niet duidelijk.

De politie is bezig met een onderzoek en kan verder nog niets zeggen over het geweldsincident.