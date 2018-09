'Een derde slachtoffers Amsterdamse zedenzaak vertoonde zorgelijk seksueel gedrag'

Bijna een derde van de kinderen die in de Amsterdamse zedenzaak slachtoffer zijn geworden van Robert M. vertoonde daarna "zorgelijk seksueel gedrag". Dat komt naar voren uit onderzoek van een arts-onderzoeker van het Emma Kinderziekenhuis, meldt NRC Handelsblad. De kinderen deden seksuele handelingen na, seksuele uitspraken of hadden juist angst voor seksualiteit, meldden hun ouders aan artsen.

De zaak rond robert M. kwam eind 2010 aan het licht. Hij misbruikte tientallen kinderen op de dagverblijven waar hij werkte en als oppas bij mensen thuis. Sommige slachtoffers waren zeer jong, de jongste was pas enkele weken oud. Het AMC richtte kort na de ontdekking van het misbruik een spoedpoli in voor onderzoek en hulpverlening. 125 ouders gaven toestemming om de informatie uit het dossier van hun kind te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Gedragswetenschapper

Uit het eerste uitgebreide onderzoek dat wordt gepubliceerd over de gevolgen voor slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak komt naar voren dat 28 procent van de misbruikte kinderen theatraal, uitdagend of teruggetrokken gedrag vertoonde bij onderzoek aan hun geslachtsdelen en anus. Dit kan volgens arts-onderzoeker Thekla Vrolijk-Bosschaart mogelijk waardevol zijn bij het opsporen van misbruik bij kinderen, schrijft de krant.

Zij adviseert om voortaan een gedragswetenschapper bij lichamelijk onderzoek kinderen te laten observeren. Het volledige promotieonderzoek 'Recognizing child sexual abuse' wordt over zo'n twee weken openbaar.

M. kreeg 18 jaar en 11 maanden cel en tbs voor het misbruik.