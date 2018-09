Man steekt met mes in op voorbijgangers in Duitsland

In de Duitse plaats Ravensburg heeft een man met een vleesmes op straat voorbijgangers aangevallen. Drie slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht; de aanvaller is opgepakt.

Waarom de man tot zijn daad in het centrum van de stad kwam, is nog niet duidelijk. De politie roept mensen op om het onderzoek af te wachten en geen overhaaste conclusies te trekken. Er zijn geen aanwijzingen dat de dader zijn slachtoffers kende.

Burgemeester

Lokale media citeren burgemeester Daniel Rapp van Ravensburg, die toevallig in de buurt was toen de man toesloeg. "Hij stond opeens voor me, ik zag het bebloede mes in zijn hand. Ik riep dat hij het wapen op de grond moest leggen en dat deed hij."

Ravensburg is een stad met ongeveer 50.000 inwoners in Zuid-Duitsland.