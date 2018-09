Klimaatdoel is haalbaar, maar we komen van ver

Het doel van het klimaatakkoord is helder: in 2030 moet Nederland minimaal 49 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Maar dan moet de politiek wel keuzes maken, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De doelstelling voor 2030 staat in het regeerakkoord van het kabinet. Rutte IV wil ook binnen de EU het voortouw nemen. Maar we komen van ver, blijkt uit onderstaande grafieken.

Uitstoot van broeikasgassen

Waar landen als Cyprus, Portugal en Spanje de afgelopen decennia meer broeikasgassen zijn gaan uitstoten, weten de meeste landen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Nederland hangt onderin de lagere middenmoot. We drongen onze uitstoot met 12 procent terug tot 2016. Dit is overigens te danken aan het terugdringen van de uitstoot van methaan en lachgas, aangezien de CO2-uitstoot in deze periode niet daalde. Van de 28 EU-landen staat Nederland op plek 20.