Volkszanger Koos Alberts overleden: 'ik heb een prachtig leven gehad'

Koos Alberts werd op 3 februari 1947 in de Jordaan geboren als Jacobus Johannes Krommenhoek. Zingen in de kroeg deed hij al op jonge leeftijd. Toen hij zeven was werd hij er 's avonds vaak op uit gestuurd om zijn opa op te halen uit de kroeg. Maar die wilde niet mee voor 'zijn Koosje' gezongen had. "Mijn opa zette me dan op een kruk", vertelde Alberts in het tv-programma De Kist. "Ik moest voor hem zingen. Dan haalde hij me er af en kreeg ik weer wat centen."

Later zong Alberts geregeld op bruiloften en partijen, maar ervan leven kon hij niet. Hij verdiende jarenlang de kost als metselaar en als uitbater van een snackbar.

In 1983 kwam daar verandering in toen Alberts meedeed aan een talentenjacht in een kroeg in Amsterdam. Hij werd tweede en Tineke de Nooij adviseerde hem een single op te nemen. Een gouden tip, zo bleek later, want met die single brak Alberts door bij het grote publiek.