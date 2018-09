Zanger Koos Alberts (71) overleden

Zanger Koos Alberts is vandaag overleden. Hij was al langere tijd ziek. Zijn kinderen en kleinkinderen waren bij hem toen hij overleed.

Alberts bekendste hit was Ik verscheurde je foto. In 1987 kreeg hij een auto-ongeluk waarbij hij een dwarslaesie opliep en verlamd raakte. Sindsdien zat hij in een rolstoel.

In de video hieronder zie je het leven van Koos Alberts in een notendop. Tip: zet je geluid aan.