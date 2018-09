Ouders van verongelukte meisjes Oss dankbaar voor steun

De ouders die twee dochters verloren bij het treinongeluk vorige week in Oss, hebben een dankbrief geschreven aan hulpverleners en iedereen die met hen meeleeft. De brief is geplaatst op de website van de gemeente Oss.

De ouders verloren hun twee jongste dochters bij het ongeluk. Hun oudste kind, een meisje van 11, raakte na het ongeluk in coma. Na vijf dagen werd ze wakker, laten haar ouders nu in de brief weten. Ze was toen helder en goed aanspreekbaar. "Het was het spannendste moment voor ons sinds de dag van het ongeluk."

Het meisje weet nog dat ze in de bakfiets is gestapt en weet dat haar zusjes er niet meer zijn, schrijven de ouders. "Op de vele vragen die ze heeft, geven we haar eerlijk antwoord." Het meisje zal nog lang moeten herstellen en "er zal een intensieve en zware revalidatie gaan volgen".

Dankbaar

De ouders willen "het zeer vakbekwame en betrokken team van artsen en verpleegkundigen" bedanken dat ervoor heeft gezorgd dat hun oudste dochter bleef leven. "Het is ze gelukt en wij zijn ze ontzettend dankbaar."

Ze bedanken daarnaast de ambulancemedewerkers, de medewerkers van de traumahelikopter en de politie. Ook de brandweer, slachtofferhulp, medewerkers van de GGZ, huisartsen, mensen van de gemeenten en alle andere vrijwilligers worden bedankt, schrijft Omroep Brabant.

Erbovenop helpen

"Wij zijn vanaf dag één bij ons meiske geweest om haar te helpen in de strijd die zij moet voeren. We hebben elke dag tegen haar zusjes in het mortuarium verteld dat we heel veel van ze houden en hoe het met hun oudere zusje gaat."

De ouders schrijven dat ze geen idee hadden wat er na het ongeluk leefde in Oss en in de rest van Nederland. "Pas nu dringen enkele berichten tot ons door." Daarom wordt ook iedereen die de familie een warm hart toedraagt bedankt. "Jullie helpen ons om het verlies te verzachten en ons meiske er weer bovenop te helpen."

Het ongeluk in Oss gebeurde vorige week donderdag. Een zogenoemde Stint (een elektrische bakfiets) en een trein botsten tegen elkaar aan. Er raakten twee mensen zwaargewond. Een van hen is het meisje dat in coma raakte. Ook de 32-jarige begeleidster van de groep belandde in het ziekenhuis. Ze is buiten levensgevaar. Haar familie liet ook al weten dankbaar te zijn voor alle steun.