Senaatscommissie VS stemt waarschijnlijk voor benoeming omstreden rechter

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie zal de omstreden rechter Brett Kavanaugh straks waarschijnlijk aan de voltallige Senaat voordragen als kandidaat voor het Hooggerechtshof. De Republikeinen hebben een nipte meerderheid in de commissie en de enige senator die twijfelde, Jeff Flake, heeft gezegd dat hij voor Kavanaugh gaat stemmen.

De voordracht van de conservatieve Republikein volgt een dag nadat hij zich bij een openbare hoorzitting moest verdedigen tegen beschuldigingen van aanranding.

De vrouw die hem beschuldigt, Christine Blasey Ford, hield bij de hoorzitting vol dat zij er "100 procent zeker" van is dat zij op 15-jarige leeftijd is overrompeld en aangerand door een destijds 17-jarige Kavanaugh. Na Ford hebben zich nog twee vrouwen gemeld die persoonlijk of indirect te maken hebben gehad met seksueel wangedrag van Kavanaugh in zijn studententijd.

Politieke aanval

Kavanaugh ontkende alle aantijgingen met klem. Hij noemde de beschuldigingen tegen hem "een berekende en georganiseerde politieke aanval", ingezet door de Democraten die zijn levenslange aanstelling bij Amerika's hoogste rechtsorgaan willen voorkomen.

De voltallige Senaat buigt zich mogelijk begin volgende week al over de benoeming van Kavanaugh. De Republikeinen hebben een meerderheid van twee stemmen en het is de vraag of alle Republikeinen Kavanaugh zullen steunen.