Gebrekkige noodstroom veroorzaakte storing Schiphol

Schiphol had de noodstroomvoorziening op allerlei punten niet op orde. Dat blijkt volgens de luchthaven uit een rapport van onderzoeksorganisatie TNO naar aanleiding van een stroomstoring in april. Schiphol ging een uur helemaal op slot, tientallen vluchten vielen uit en er strandden duizenden reizigers.

Door een spanningsdip in het hoogspanningsnet van Tennet viel de stroomvoorziening van een deel van Schiphol weg. Normaal gesproken zou de luchthaven dit kunnen opvangen met noodstroomaggregaten. Maar door een "aantal onvolkomenheden aan de noodstroominstallatie" werkte dat Plan B niet.

Het rapport spreekt volgens Schiphol onder meer over verkeerd ingestelde groepen waardoor de noodstroom niet automatisch werd ingeschakeld. Daarnaast waren er softwareproblemen waardoor onder meer het incheck- en bagagesysteem niet goed werkte na het herstel van de stroomvoorziening.

Technisch incidententeam

Schiphol heeft zelf TNO gevraagd de stroomstoring te onderzoeken en met adviezen te komen. Een van de aanbevelingen van TNO is dat de luchthaven ook aan tijdelijke aggregaten dezelfde eisen stelt als aan de permanente systemen. Daarnaast moet Schiphol kijken hoe de digitale infrastructuur kan worden verbeterd. De onderzoeksorganisatie stelt verder dat de luchthaven een technisch incidententeam moet samenstellen.

"We volgen hun aanbevelingen op, om in het belang van alle betrokkenen de kans op herhaling te minimaliseren", zegt directielid André van den Berg van Schiphol. "Dit alles neemt niet weg dat we betreuren hoe het op 29 april is verlopen."

Om veiligheidsredenen wordt het TNO-rapport niet openbaar gemaakt.