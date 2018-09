Ruim kwart miljoen ingezameld voor slachtoffers ongeluk Oss

De inzamelingsactie voor de slachtoffers van het ongeluk op een spoorwegovergang in Oss heeft 263.975 euro opgeleverd. Dat heeft de initiatiefnemer bekendgemaakt.

Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen en aanpassingen in het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

Initiatiefnemer Nick Nietveld wilde 60.000 euro ophalen. Binnen een dag was er al 150.000 euro binnen. Het geld gaat naar een speciaal rekeningnummer van de gemeente Oss. "Zo zie je dat Nederland wel klein is, maar hierin heel groot kan zijn", zegt Nietveld. "Hier krijg je kippenvel van."

Bakfiets

Bij het ongeluk kwamen vorige week donderdag vier kinderen om het leven. Ze zaten samen met een ander kind in een elektrische bakfiets die werd bestuurd door een medewerkster van een kinderdagverblijf.

Het is nog niet duidelijk hoe het kon dat de fiets op het spoor terechtkwam en werd gegrepen door een trein.