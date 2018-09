Blote Trump maakt opwachting in Amsterdam

Body shaming?

De beelden heten The Emperor Has No Balls en werden gemaakt toen Trump nog in de race was voor het Amerikaanse presidentschap. De kunstenaars wilden hun onvrede uiten over de aspiraties van Trump. Critici vinden dat de kunstenaars onnodig aan body shaming doen. Voor zover bekend heeft Trump zelf niet gereageerd op de onflatteuze beelden.

Een van de beelden komt nu naar Amsterdam en is vanaf maandag te zien op de expositie It's all about Power in de nieuwe galerie Power of Art House. "De hele expositie gaat over macht en tegenmacht", vertelt Saskia Stolz van Power of Art House. Een wereldleider zoals Trump past daarom goed bij de expositie: "Wereldleiders spelen een grote rol. Het gaat over de grote machten waar wij als burgers een machteloos gevoel bij kunnen hebben."

Controverse over de blote Trump zoals in de Verenigde Staten verwacht Stolz in Amsterdam niet. "Er lopen hier veel toeristen op straat en toen we aan het inrichten waren, wilde een groepje Amerikanen heel graag alvast even kijken toen ze een glimp van Trump opvingen. Ze vonden het fantastisch."