Nog meer vluchten Ryanair vandaag geschrapt

Het aantal Ryanair-vluchten van en naar Nederland dat niet door kan gaan omdat piloten staken, loopt op. Inmiddels zijn er vandaag 18 vluchten van en naar Eindhoven Airport geschrapt.

Piloten en cabinepersoneel van het Ierse bedrijf staken in heel Europa voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo eisen ze een betere ziekteregeling en meer salaris. Ook willen ze niet onder het Ierse, maar onder het lokale arbeidsrecht vallen van hun standplaats. Dat biedt vaak meer bescherming.

In totaal stonden er zo'n 50 vluchten van en naar Eindhoven gepland vandaag. Niet alle piloten staken, en voor een klein deel heeft Ryanair andere piloten ingevlogen.

Of dat mocht, is twijfelachtig. Pilotenvakbond VNV had de staking namelijk op tijd aangekondigd: meer dan 72 uur van tevoren. Het inzetten van zogenoemde stakingsbrekers is dan verboden.

Naar de rechter

De vakbond zal daarom volgende week naar de rechter stappen, zegt Joost van Doesburg van VNV. Hij wil dat de rechter de budgetluchtvaartmaatschappij een boete oplegt. En vooral: dat Ryanair een boete krijgt opgelegd als tijdens een volgende staking opnieuw stakingsbrekers worden ingezet.

Ook in andere landen in Europa leggen piloten en cabinepersoneel vandaag het werk neer. In totaal heeft Ryanair al meer dan 200 vluchten die voor vandaag gepland stonden moeten annuleren.