Politiek aan zet: worden autorijden en vlees eten duurder gemaakt?

Windmolens

De energietransitie is volgens het PBL bij de elektriciteit al goed zichtbaar in de vorm van windmolens en zonnepanelen. Volgens de voorstellen van het Klimaatberaad gaan de komende jaren vooral windparken op de Noordzee een grote rol spelen. Het PBL is het niet eens met de conclusie dat dat over een aantal jaren zonder subsidie kan.

Over de industrie merkt het planbureau op dat tien grote bedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor de helft van de uitstoot, transitieplannen moeten opstellen. De overheid zou dit moeten stimuleren door het gebruik van fossiele brandstoffen meer te belasten of door de CO2-uitstoot te belasten.

Vleesconsumptie

Rekeningrijden kan volgens het PBL een belangrijk middel zijn om de uitstoot van het verkeer terug te dringen. Daarbij wordt gedacht aan een heffing van 3,1 cent per kilometer voor personenauto's en een extra heffing van 11 cent per kilometer op drukke wegvakken in de drukke uren. Maar het is de vraag of rekeningrijden goed uitvoerbaar en politiek haalbaar is. Het is één van de punten waar de politiek een beslissing over moet nemen.

Over de landbouw merkt het PBL op dat er weliswaar maatregelen zijn voorgesteld, maar dat daar nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt. Ook hier is de overheid aan zet. Het zou bijvoorbeeld "waardevol" zijn om te beginnen met beleid om de vleesconsumptie terug te dringen.

Warmtepompen

Bij het verduurzamen van huizen zijn er ambitieuze plannen. Zo worden anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzaamd, waarbij warmtepompen een grote rol spelen. Voor warmtepompen zijn tot 2030 500 tot 600 miljoen aan extra investeringen nodig.

Het planbureau verwacht dat warmtepompen nog tot de helft goedkoper worden. Nu lopen de prijzen - afhankelijk van de soort die gekozen wordt - uiteen van zo'n 5000 tot 15.000 euro.