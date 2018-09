Schiphol gaat alle infobalies sluiten

Schiphol sluit vanaf volgend jaar geleidelijk alle informatiebalies op de luchthaven. Het gaat om balies waar nu nog mensen zitten om reizigers met vragen te woord te staan. Daar zijn er nu zeven van.

Volgens de luchthaven komen er steeds minder reizigers aan die balies. In plaats daarvan vragen ze juist vaker informatie op via chats, of zoeken ze de informatie zelf online.

Vanaf begin volgend jaar zullen er 24 uur per dag medewerkers van Schiphol bereikbaar zijn via telefoon, WhatsApp en per chat. Daarnaast komen er 16 'zelfservicepunten' in de terminals.

Videochat

Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder van Schiphol. "Het doel is dat je bij zo'n zuil informatie op kunt zoeken. En als je iets niet kunt vinden, of daar niet handig in bent, dan druk je op een knop en kun je chatten met een medewerker. Dat kan ook een videochat zijn."

Mochten mensen dan nog meer hulp nodig hebben, dan kan een mobiele assistent naar de reiziger komen om te helpen. Hoeveel er van zulke assistenten komen, staat nog niet vast. De partij die ze moet gaan leveren moet nog gevonden worden.

Schiphol noemt de veranderingen "een vooruitgang in de informatievoorziening."

Banen op de tocht

Het is niet duidelijk of de 60 mensen die nu bij de infobalies werken hun werk verliezen. Daarover is Schiphol nog in overleg met Vegebo, de werkgever van de baliemedewerkers.

"Vebego streeft ernaar om, samen met Schiphol, de medewerkers van werk naar werk te begeleiden", zegt de luchthaven. Daarbij kijken ze onder meer of er nog andere arbeidsplaatsen vrij zijn binnen de Schiphol Groep en haar partners op de luchthaven.