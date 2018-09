Erdogan wil 'wiedergutmachung', maar Merkel is minder happig

Rechtsstaat

De beste uitkomst voor Erdogan zou zijn dat hij toezeggingen krijgt over visumvrij reizen en een vernieuwing van de douane-unie tussen Europa en Turkije. Zodat Turken zonder obstakels naar Europa kunnen, tariefmuren verder worden afgebroken en de handel tussen de twee soepeler gaat verlopen. Erdogan heeft die wensen al jaren boven aan zijn lijstje staan.

Bondskanselier Merkel gaf in 2017 al aan dat zulke afspraken er alleen komen als de rechtsstaat wordt hersteld in Turkije. Erdogan benadrukt regelmatig dat hij geen invloed heeft op de rechtsgang in zijn land en rechtbanken onafhankelijk zijn. Buiten Turkije zijn er weinigen die dat nog geloven. Tienduizenden politieke opponenten van Erdogan verloren in de afgelopen jaren hun baan, hun paspoort of werden gevangengezet.

Duitsland heeft daar rechtstreeks mee te maken: nog altijd zitten vijf Duitse staatsburgers vast in Turkije. De eerdere vrijlating van twee andere Duitsers had alle schijn van een politieke beslissing. Turkije is er door westerse landen meermaals van beschuldigd buitenlanders gevangen te nemen in een poging sterker te staan in diplomatieke onderhandelingen.

Autocraat

Zo'n geval van 'gijzelingsdiplomatie' heeft ook de relatie met de Verenigde Staten in de afgelopen maanden flink beschadigd. De Amerikaanse dominee Andrew Brunson zit al twee jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. President Trump noemt die beschuldiging belachelijk en heeft economische sancties tegen Turkije ingesteld.

Reden te meer voor de Turkse regering om de banden met landen in Europa aan te halen. Ook Nederland merkt dat. Vorige maand was er plotseling een doorbraak in de ruzie tussen Nederland en Turkije, die voortsleept sinds de rel in Rotterdam in maart 2016. Er werden over en weer opnieuw ambassadeurs aangesteld en naar verwachting gaat minister Blok van Buitenlandse Zaken volgende week op bezoek in Turkije.

Het lijkt erop dat Europese hoofdsteden zich erbij neerleggen dat Turkije wordt bestuurd door een autocraat, met wie een nieuw soort relatie moet worden aangegaan. Tot 2015 werd de relatie tussen de EU en Turkije altijd gestaag steeds een beetje hechter. De jaren daarna was er steeds meer onenigheid, stilstand en hier en daar zelfs achteruitgang.

Nu zal worden gezocht naar een nieuwe vorm, die minder heeft van een vriendschap, en meer van een strategisch partnerschap. Want voor Europa blijft Turkije belangrijk. De vluchtelingendeal, de buffer die Turkije vormt tussen conflicten in het Midden-Oosten en Europa, zal Merkel willen bewaken. En het is ook in haar belang dat de Turkse economie niet in elkaar zakt. Dat kan ook Duitsland, dat grote handelsbelangen heeft in Turkije, diep raken.