Dode gevonden na brand in container Eindhoven

In Eindhoven is een dode gevonden na een brand in een container. De brand brak vannacht rond 03.30 uur uit en werd ontdekt door buurtbewoners, meldt Omroep Brabant.

Toen de brandweer het vuur bluste, werd het lichaam ontdekt. Het is niet bekend of het om een man of om een vrouw gaat. Ook is niet bekendgemaakt of het lichaam in of naast de container lag.

Verder is nog niet duidelijk of het slachtoffer is omgekomen door de brand of door een misdrijf; de politie onderzoekt dat nog.

De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat er geregeld mensen bij de container slapen.