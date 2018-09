Wekdienst 28/09: stakingen Ryanair en robot Sophia op bezoek

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Piloten en cabinepersoneel van Ryanair staken in Nederland en op andere plekken in Europa. Ze eisen een betere cao. Door de staken zijn tien vluchten van en naar Eindhoven geschrapt.

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie stemt vandaag over de voordracht van rechter Brett Kavanaugh voor het Hooggerechtshof. Dat besloot de commissie na de hoorzitting over seksueel wangedrag.

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving presenteren vandaag analyses van de klimaatoplossingen die samen moeten komen in het Klimaatakkoord. Het doel van die analyses is om te laten zien wat de oplossingen gaan kosten en hoeveel minder CO2 ze opleveren.

Om 12.00 uur wordt bekend wat het eindbedrag is van de inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoorongeval in Oss.

De wereldberoemde robot Sophia is op bezoek in Nederland. Ze heeft de laatste maanden veel indruk gemaakt omdat ze er extreem menselijk uitziet.

Wat heb je gemist?

Politie en justitie hebben gisteren een grote aanslag op een evenement in Nederland verijdeld. Er werden zeven mensen aangehouden bij een reeks invallen waar 400 mensen van de politie bij betrokken waren. Hier lees je wat we tot nu toe weten over de actie. De centrale figuur in de terreurgroep is de 34-jarige Hardi N., hij is een bekende van de politie.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het is misschien even wennen: een paarse of oranje bloemkool op je bord. Op een innovatiebeurs voor groente in het Noord-Hollandse Wervershoof werden de afgelopen dagen 'de groenten van morgen' gepresenteerd.

Veel van die nieuwe producten kunnen binnen een jaar in de supermarkt en groentewinkel liggen.