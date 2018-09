'UMC Utrecht stuurde patiëntgegevens naar verkeerde adressen'

Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft door een fout persoonlijke gegevens van patiënten naar verkeerde adressen gestuurd. Het gaat om mensen die in het verleden een hartoperatie hebben ondergaan en sindsdien meewerken aan een onderzoek van het UMC, meldt De Telegraaf.

In een excuusbrief aan de patiënten schrijft het UMC dat de drukker een fout heeft gemaakt: "Door een technisch probleem zijn de verkeerde contactgegevens samengevoegd." Het ziekenhuis vraagt de patiënten om de gegevens te versnipperen en weg te gooien.

Aan het onderzoek doen ongeveer 900 mensen mee, maar het is niet duidelijk van hoeveel patiënten de gegevens verkeerd zijn verstuurd. "Voor de zekerheid hebben we de brief aan de hele groep van zo'n 900 personen gestuurd", zegt een woordvoerder van het UMC tegen de Telegraaf.

Vragenlijst

Patiënten die meedoen aan het onderzoek vullen twee keer per jaar een vragenlijst in. Daarop is een deel van de gegevens al ingevuld, waaronder het adres, de geboortedatum en de huisartsgegevens. Op de lijst staat niet expliciet dat diegene een hartaandoening had. De ontvanger kan dat er wel uit opmaken, omdat de gegevens alleen zijn verstuurd aan mensen die een hartoperatie ondergingen.

Hans Vrij, een van de patiënten die de verkeerde gegevens ontving, reageert boos op de fout. "Die had ik nooit mogen zien, zoals een ander mijn informatie niet hoort te zien", zegt hij tegen de krant.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vrij is van plan een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (APG). "Dat ga ik zeker doen. Zo'n grote fout kun je niet met een excuusbriefje afdoen. Daarmee beschouwt UMC Utrecht de zaak als afgedaan, maar ik niet." Ook zegt hij zich uit te schrijven voor het onderzoek.

Ook het UMC zegt de fout te hebben gemeld bij de APG.