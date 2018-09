Supporters FC Groningen belagen stadion na bekernederlaag

Na de uitschakeling van FC Groningen in het KNVB-bekertoernooi zijn er rellen uitgebroken bij het stadion in Groningen. De ME is in actie gekomen om de woedende fans tot bedaren te brengen.

FC Groningen, dat onderaan bungelt in de eredivisie, verloor in eigen huis in de eerste ronde van FC Twente met 0-2. Na de wedstrijd probeerden boze fans de hoofdingang te bereiken.