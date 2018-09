Overlevende explosie drugsflat Arnhem aangehouden

De man die 30 juli zwaargewond raakte bij een explosie in een drugsappartement in Arnhem, is aangehouden. Twee andere mannen, de 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg, kwamen om het leven door de ontploffing.

In het appartement zat een drugslaboratorium. De 55-jarige verdachte was tijdens de explosie in de woning, maar hij sloeg op de vlucht De ochtend erna werd hij na een grote zoekactie zwaargewond aangetroffen aan de Brabantweg.

Inmiddels is hij aanspreekbaar. Er zijn aanwijzingen dat hij betrokken was bij de explosie.

De explosie aan de Daphnestraat in de wijk Schuytgraaf ontstond doordat bepaalde stoffen vrijkwamen bij de productie van drugs, schrijft Omroep Gelderland.