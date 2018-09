Vrouw die kandidaat Hooggerechtshof VS beschuldigt: 'Ik ben doodsbang'

"Ik wil hier niet zitten, want ik ben doodsbang, maar ik zie het als mijn burgerplicht." Met krakende stem en versnelde ademhaling vertelt een hoorbaar geƫmotioneerde Christine Blasey Ford de Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie over de "traumatische aanranding" in haar puberteit door rechter Brett Kavanaugh.

De conservatieve Republikein, die tot nu toe alles heeft ontkend, is genomineerd voor het Amerikaanse hooggerechtshof. Die nominatie, waarover mogelijk morgen al door de Senaat wordt gestemd, wordt overschaduwd door beschuldigingen van seksueel wangedrag in zijn jeugd en studententijd door drie vrouwen.

De eerste beschuldiging, van Blasey Ford, was de aanleiding voor de openbare hoorzitting, die op dit moment plaatsvindt en enkele uren zal duren. Haar beschuldiging, die ruim 35 jaar na de vermeende gebeurtenissen naar buiten komt, is inzet geworden van een hooglopend politiek steekspel tussen de Democraten en Republikeinen.

Geen bewijs

De Democraten vinden dat Kavanaugh vanwege deze beschuldigingen niet kan toetreden tot het hoogste rechtsorgaan van de VS. De Republikeinen twijfelen aan de waarheid van Blasey Fords beschuldigingen. Volgens hen is er geen bewijs voor de aanranding.

Bovendien verwijten zij de Democratische senator Dianne Feinstein dat zij een aantal maanden heeft gewacht met het naar buiten brengen van de brief die Blasey Ford haar van de zomer stuurde en waarin zij haar beschuldigingen kenbaar maakt. Feinstein zegt dat Blasey Ford haar om vertrouwelijkheid had gevraagd.