'Niets ernstigs aan de hand met koningin Paola'

Koningin Paola van België is ontslagen uit een ziekenhuis in Brussel. De 81-jarige moeder van koning Filip werd daar gisteren met spoed opgenomen voor medisch onderzoek. Belgische media hebben te horen gekregen dat er niets ernstigs aan de hand is.

Volgens de Waalse omroep RTBF heeft Paola tijdens een bezoek aan Venetië een beroerte gehad. Gisteren is ze vanuit Italië naar het Sint-Lucasziekenhuis in Brussel overgebracht. Daar is ze onderzocht.

Later vandaag volgt meer informatie over haar gezondheidstoestand.