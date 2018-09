Hoofd politie Zuid-Franse gemeente Rodez doodgestoken

In de Zuid-Franse gemeente Rodez is het hoofd van de lokale politie doodgestoken. Pascal Filoé werd vanochtend vlak bij het stadhuis in het centrum van de gemeente aangevallen en drie keer gestoken, melden Franse media. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

De verdachte vluchtte naar een nabijgelegen winkel, waar hij werd aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het zou gaan om een man van rond de 40 die een paar maanden geleden in de gemeente kwam wonen.

Hij is een bekende van de politie: een week eerder zou hem zijn hond zijn afgenomen omdat hij niet over de juiste vergunning beschikte. Daarop bedreigde hij de burgemeester en het hoofd van de gemeentepolitie.

Filoé stond als plaatsvervangend algemeen directeur van Rodez aan het hoofd van zes overheidsdiensten, waaronder de gemeentelijke politie.