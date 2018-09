Holland's Got Talent-finalist bekent kindermisbruik

Holland's Got Talent-finalist Lars de R. geeft toe seksuele handelingen te hebben verricht bij minderjarige jongetjes. In ruil daarvoor bood hij ze onder meer een iPod aan. De kinderen zouden tijdens het misbruik tussen de vier en acht jaar oud zijn geweest. De 26-jarige man uit Krommenie moest vandaag voor de rechter in Alkmaar verschijnen.

In 2009 stond hij in de finale van Holland's Got Talent en werd toen tweede. Door zijn succes in de talentenjacht was De R. populair als gitaarleraar. Hij gaf zeer jonge kinderen les. Twee van hen hebben aangifte gedaan van misbruik.

De naam van De R. dook vorig jaar op in een kinderpornozaak elders in het land. Hij werd augustus vorig jaar opgepakt na een huiszoeking.

Dertien jongetjes

In totaal zou De R. dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatiƫ hebben misbruikt. Bovendien wordt hij in Belgiƫ vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno.

"Toen ik doorhad dat ze alles doen voor geld, werd het leuk", schreef De R. eerder op een pedofielenforum. Zo gaf hij meerdere keren 1000 roepie (ongeveer 10 euro) aan jongetjes die hij misbruikte tijdens enkele reizen door India.

Ook bood hij aan het geld voor een kostschool te betalen voor een Indiaas jongetje met wie hij contact zocht. "Omdat ik wou helpen hem een betere toekomst te geven. Zijn ouders wilden dat ook, maar ze haakten af, zo hoorde NH Nieuws tijdens de rechtszaak.

Veiligheid niet te garanderen

Zijn zaak roept veel emoties op. Ook in de gevangenis in Zaandam, waar De R. moest vertrekken nadat hij in elkaar was geslagen door mede-gevangenen. Hij werd overgeplaatst naar het huis van bewaring op Schiphol. Daar blijft hij voorlopig zitten in afwachting van zijn vonnis.

Later vandaag komt het OM met de eis in de zaak.