Suze Groeneweg terug in de Kamer

In de Tweede Kamer is een borstbeeld onthuld van Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid. De onthulling was het startsein voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Daarvoor worden het komende parlementaire jaar diverse activiteiten gehouden.

Groeneweg kwam vandaag precies honderd jaar geleden in de Kamer voor de SDAP, een voorloper van de PvdA. Ze bleef Kamerlid tot 1937. In de Kamer was al langer een Suze Groenewegzaal, maar nu is er ook een bronzen borstbeeld, gemaakt door kunstenaar Siemen Bolhuis.

Het beeld werd onthuld door Kamervoorzitter Arib, familieleden van het eerste vrouwelijke Kamerlid en de 10-jarige Suze Groeneweg (geen familie).

Arib prees de betekenis van Groeneweg voor de emancipatie. De Kamervoorzitter wees erop dat Groeneweg 100 jaar geleden de enige vrouw was tussen 99 mannen. "Dat is ook de reden dat de koningin de Troonrede niet meer begon met: 'Mijne heren', maar met 'Leden van de Staten-Generaal'."

Tentoonstelling

In de Kamer is ook de tentoonstelling Ik vier mijn stem. Die expositie laat de weg naar het algemeen kiesrecht zien. De tentoonstelling duurt het hele parlementaire jaar.

Het algemeen kiesrecht voor mannen werd eind 1917 ingevoerd. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen, maar ze konden wel worden gekozen: daar profiteerde Suze Groeneweg dus van.

In september 1918 werd het wetsvoorstel ingediend om vrouwen ook zelf stemrecht te geven. Een jaar later werd het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen ingevoerd.