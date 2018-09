Hand verbrand? Kusje erop!

Kan je met je eigen spuug een brandwond helpen genezen? Daar proberen onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Nederlandse Brandwonden Stichting achter te komen.

Speeksel heeft genezende en antibacteriële eigenschappen. Wonden kunnen er sneller door genezen en het kan de vorming van littekens beperken. De onderzoekers willen nu kijken of dat ook voor brandwonden geldt.

"Bij een verwonding aan de vinger steek je die vinger automatisch in je mond om het bloeden te stoppen en de pijn te verzachten", zegt professor Sue Gibbs van het Amsterdam UMC. "Ook weten we uit eerder onderzoek dat een wond in de mond sneller geneest met minder littekens in vergelijking met een wond in de huid. Dit terwijl er in de mond miljarden bacteriën leven. Op basis van deze feiten, kan ik niet anders dan concluderen dat speeksel unieke eigenschappen bevat die ook gunstig zouden kunnen zijn bij de genezing van brandwonden.

Goedkoop

De onderzoekers zien veel voordelen in de methode. Ieder mens maakt per dag zo'n halve liter speeksel aan. Als spuug inderdaad werkt als medicijn, is het dus een goedkoop geneesmiddel dat ook nog eens makkelijk te verzamelen is.

De wetenschappers willen speeksel afnemen bij patiënten en dat vervolgens direct op de wond smeren, of eventueel een wondverband ermee impregneren. Doordat het speeksel van de patiënt zelf komt, komen er weinig ingewikkelde handelingen bij kijken. De techniek is daarnaast een stuk minder belastend voor patiënten dan de vele operaties die nu vaak nodig zijn.

Kinderschoenen

Op dit moment worden er nog geen patiënten behandeld met de methode, het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. De wetenschappers kijken nu in een laboratorium hoe cellen reageren op speeksel. Ook vergelijken zij de wondgenezing in de mond en op de huid met elkaar.

Als dat allemaal goed gaat, worden de eerste patiënten binnen een paar jaar behandeld in een klinische pilot.