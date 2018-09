'Kinderen gebrandmerkt bij ontgroeningsritueel scouting'

Een jeugdleider van de scouting in Goes wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De 23-jarige Mark B. zou vorig jaar zomer tijdens een kamp in Belgiƫ een brandijzer tegen de rug van de kinderen hebben gedrukt, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws.

B. moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, met voorbedachten rade. B. zou het brandijzer naar het kamp in het dorp Sint-Joris-Weert hebben meegenomen met het idee de kinderen te brandmerken. Volgens het OM ging het om een ontgroeningsritueel.

De slachtoffers zijn twee jongens en een meisje tussen de 12 en 14 jaar. Zij kregen de letters "F" en "N" in hun rug gedrukt, de afkorting van scoutinggroep Frans Naerebout uit Goes.

De scoutinggroep heeft de jeugdleider op non-actief gesteld.