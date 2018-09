Geramde brug wordt opgetakeld; kanaal uren gestremd

In het Van Starkenborghkanaal bij Groningen is Rijkswaterstaat bezig om de beschadigde Paddepoelsterbrug uit het water te takelen. De vaarweg is daarom sinds 10:00 uur gestremd.

Gistermiddag ramde een binnenvaartschip de brug, die daardoor beschadigd raakte. Het brugdek hing scheef en blokkeerde het kanaal. Schepen konden er niet langs. De hele avond is er gewerkt om de vaarroute weer open te krijgen. Dat lukte rond middernacht, maar de brug lag nog wel in het water.