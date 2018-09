'Ik raak mijn enorme druivenoogst kwijt dankzij die buurtapp'

Smits uit Rosmalen is eveneens enthousiast over zijn mobiele app. Hij begint binnenkort met buurtbewoners een kookclub. "Ik zag een oproepje op Nextdoor. Daar heb ik op gereageerd. Nu kijken we wanneer we gaan afspreken."

Ook voor kleinere buurtzaken wordt de buurtapp ingezet. "Iedere vrijdag komen we met een wekelijkse nieuwsbrief", zegt Buys. "Daarin kunnen bewoners oproepjes doen. Denk bijvoorbeeld aan het vragen om klusjes, grasmaaien of eten brengen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel druiven door een goede oogst. Die geef ik weg via de app."

Buys benadrukt dat hij oplet dat het appgebruik niet te veel wordt. "We staan weliswaar voor elkaar klaar, maar ik houd de behoefte van de buurt nauwlettend in de gaten. Ik organiseer zo nu en dan activiteiten, maar er zijn geen verplichtingen en het moet niet te opdringerig worden. Op die manier blijft de buurtapp leuk en draagt het bij aan de sociale cohesie in de buurt."