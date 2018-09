Slim Russisch hackwapen gevonden bij Oost-Europese overheden

Waarvoor het wapen is ingezet, is onbekend. "We weten alleen dat de aanvallers zich richtten op landen in de Balkan en Oost-Europa", aldus Wolters.

ESET benadrukt dat het niet naar een specifiek land wil wijzen als aanvaller. "Het toewijzen van een aanval aan een bepaald land is iets waar wij ons niet aan wagen", zegt directeur Dave Maasland van ESET Nederland. "Maar we hebben sterke aanwijzingen dat de infrastructuur achter deze aanval is gebruikt door Fancy Bear." Die hackersgroep is onder meer door beveiligingsbedrijf CrowdStrike aan Rusland gekoppeld.

Vooralsnog is het nieuwe wapen niet aangetroffen in Nederland. Eerder zei de AIVD dat Fancy Bear samen met een andere Russische hackersgroep probeerde in te breken bij Nederlandse ministeries. Daarbij zouden ze geheime documenten hebben proberen buit te maken.