TomTom stijgt flink op de beurs

Na stevige koersdalingen eerder deze maand zit het aandeel TomTom weer stevig in de lift. Het bedrijf kondigde vanmorgen aan een verkoop van het onderdeel Telematics te overwegen. Daarop steeg de koers met meer dan 15 procent.

Telematics is het kleinste onderdeel van het bedrijf en voor TomTom erg winstgevend. Het laat bedrijven zoals leasebedrijven en verzekeringsbedrijven hun voertuigen beheren en volgen. Volgens TomTom heeft de verkoop niets te maken met de recente ontwikkelingen. Grote autobedrijven kozen ervoor om met Google in zee te gaan, waardoor de Nederlandse kaartenmaker op een zijspoor kan komen te staan.

Het bedrijf zegt dat verschillende partijen interesse hebben in het onderdeel. "Het is een goedlopende business, waar ze verder in hadden kunnen groeien, maar ze lijken ervoor te kiezen om zich volledig op de kaarten te gaan richten", zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Hij verwacht dat het bedrijf er een goede prijs voor kan krijgen.

"Maar het geld hebben ze momenteel niet hard nodig", zegt Versteeg. TomTom besluit de komende tijd of de verkoop doorgaat. Door de koersstijging vandaag is een deel van het verlies van de afgelopen weken weer goedgemaakt.