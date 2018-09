Facebook biedt ruimte aan 'artistiek naakt'

Facebook is bereid om in advertenties meer naakt toe te staan. Algoritmes die bepalen welke advertenties wel en niet kunnen, zijn aangepast na een gesprek met Toerisme Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid.

Aanleiding voor het gesprek was de open brief die Vlaamse musea in juli naar het sociale mediaplatform hebben gestuurd. Ze beklaagden zich over het strenge antinaaktbeleid, dat ertoe leidde dat advertenties met kunst waarin naakt te zien was, zonder mogelijkheid tot protest werden geblokkeerd, zoals bij werk van Peter Paul Rubens.

"Voortaan kunnen we pronkstukken van onze Vlaamse Meesters wel online promoten", laat Toerisme Vlaanderen weten. De chef van het agentschap noemt het akkoord "een belangrijke mijlpaal voor culturele instanties én kunstliefhebbers over de hele wereld".

Toch is hiermee niet alle discussie de wereld uit. Tegen de Vlaamse krant De Standaard zegt Facebook dat een foto van de David van Michelangelo voortaan kan, maar een foto van een vrouw die op een suggestieve manier een banaan eet niet, omdat dat als "seksueel uitdagend en in strijd met de regels" wordt beschouwd. Of het beroemde L'origine du mondevan Gustave Courbet door de Facebook-censuur komt, is zeer de vraag.