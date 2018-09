Oppy gespot op Mars, maar de rover blijft stil

Het roverteam in Pasadena is sinds de storm is gaan liggen actief aan het luisteren of Oppy iets van zich laat horen. Het team stuurt instructies die de rover ertoe moeten bewegen een signaal terug te sturen via een speciale frequentie. Als die actieve luister-campagne van 45 dagen niets oplevert, gaat NASA kijken hoe het verder moet.

Missieleiders hebben gezegd dat het team in ieder geval nog tot eind januari passief naar Opportunity blijft luisteren. De rover zou namelijk ook zelfstandig weer op gang kunnen komen en een teken van leven kunnen geven.

Een paar duizend kilometer van Opportunity beweegt Curiosity, een andere NASA-wagen, zich door het Marslandschap. Die veel grotere rover wordt niet aangedreven door zonnepanelen. Het rijdende laboratorium krijgt zijn stroom van een nucleaire batterij en had geen last van de storm.

Op deze beelden van de Mars Reconnaissance Orbiter is goed te zien hoe de stofstorm het oppervlak van de hele planeet wekenlang aan het zicht onttrok: