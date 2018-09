Markante kroonluchter na 600 jaar weg uit kerk in Zutphen

Voor het eerst in 623 jaar verlaat een gigantische middeleeuwse kroonluchter de Sint Walburgiskerk in Zutphen. De kaarsenkroon gaat tijdelijk de kerk uit voor een tentoonstelling over hertogin Maria van Gelre in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

De rijkversierde smeedijzeren kaarsenkroon hangt sinds 1395 in de kerk en is een van de zes 'Jeruzalemluchters' die nog in Europa te vinden is. Volgens Ben Wamelink van de Stichting Sint Walburgiskerk symboliseert de kroonluchter "het hemelse Jeruzalem, het 'reisdoel' van de middeleeuwse gelovige na een spannende tocht door het leven".

Flinke klus

De kaarsenkroon is 2,70 meter hoog, heeft een diameter van 2,64 meter en weegt naar schatting ruim 200 kilo.

Doordat de kroonluchter zo groot is, past hij niet door de deur en moet hij in verschillende stukken gedemonteerd worden voor de tijdelijke verhuizing.

'Powervrouw'

De kroonluchter is vanaf 13 oktober te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen en is onderdeel van de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre: De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek.

Deze eerste grote expositie over Maria van Gelre vertelt het levensverhaal van deze haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin en 'powervrouw', schrijft Omroep Gelderland. Maria werd hertogin van Gelre en gravin van Zutphen toen zij in 1405 trouwde met de Gelderse hertog Reinald IV.