Lidstaten willen Strafhof misdaden Venezuela laten onderzoeken

Zes lidstaten hebben het Internationaal Strafhof (ICC) officieel verzocht mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in Venezuela te onderzoeken. Argentinië, Chili, Colombia, Peru, Paraguay en Canada willen dat het ICC verschillende aanklachten, uiteenlopend van marteling tot misdaden tegen de menselijkheid, onder de loep neemt.

Het is voor het eerst dat ICC-lidstaten het Strafhof officieel verzoeken een andere lidstaat te onderzoeken. "Het zou kunnen worden opgevat als medeplichtigheid met het regime als we onverschillig blijven of gissen naar de waarheid", zei de Paraguayaanse minister van Buitenlandse Zaken Pedotti. "We zullen niet medeplichtig zijn."

Overigens loopt er bij het ICC sinds april 2017 al een voorbereidend onderzoek naar het met geweld neerslaan van demonstraties in Venezuela en het gevangennemen van leden van de politieke oppositie.

Maduro

Pikant is dat president Maduro gisteravond (plaatselijke tijd) in New York onverwacht een toespraak hield bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat was enkele uren nadat de zes landen het verzoek hadden ingediend.

In de speech die bijna een uur duurde zei Maduro onder meer dat zijn land "nooit zal zwichten". Internationale kritiek op zijn bewind doet hij af als imperialistische krachten onder leiding van de Verenigde Staten, die een invasie als doel hebben. In de toespraak in New York beklaagde hij zich over de sancties die de VS heeft opgelegd aan zijn land. Toch is Maduro bereid met president Trump te praten, zo zei hij.

De humanitaire crisis in Venezuela heeft meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht doen slaan. Het land wordt geteisterd door voedsel- en medicijntekorten en behoort tot de groep landen met de hoogste inflatie- en moordcijfers ter wereld. Maduro weigert intussen de schuld op zich te nemen en blijft aan de macht.