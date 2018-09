Pussy Riot-activist Verzilov niet bang voor terugkeer naar Rusland

De Russische Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov wil terug naar Rusland. Hoewel hem volgens zijn artsen vrijwel zeker een middel is toegediend dat het zenuwstelsel aantast, is hij niet bang om naar Rusland terug te keren, zei hij in een interview met de Duitse krant Bild.

"Hier in het Westen begrijpt men dat niet. Wij activisten lopen altijd een zeker gevaar, dat is niets bijzonders", zei hij gisteren, na zijn ontslag uit een ziekenhuis in Berlijn.

Zijn vriendin maakt zich wel zorgen. "Ik ga ervan uit dat degenen die hem vergiftigd hebben dat opnieuw proberen. Ik wil daarom niet dat hij terugkeert. Maar men kan Pjotr niet tegenhouden."

Beroerd

Verzilov is een sleutelfiguur in de Pussy Riot-protestbeweging, die voortdurend actievoert tegen het monddood maken van de oppositie in Rusland. Zijn gezondheidsklachten begonnen na een bezoek aan een rechtszaak op 11 september. Binnen een paar uur verloor hij zijn zicht, kon hij niet meer praten en ook niet meer lopen.

"Ik ga ervan uit dat een Russische geheime dienst erachter zit, mogelijk de militaire inlichtingendienst GROe. Het ging zo professioneel, het kan niet anders. Mogelijk hebben ze een nieuw gifmengsel uitgeprobeerd, want anders dan bij anderen werkte het bij mij meteen."

Bij de finale van het WK voetbal in Moskou was Verzilov een van de vier activisten die de strenge beveiliging wisten te omzeilen en het veld wisten op te rennen. Hij sluit niet uit dat bepaalde figuren zich zo "waanzinnig geërgerd hebben", dat ze hem uit de weg willen ruimen.