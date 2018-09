Kwestie-Kavanaugh is ontaard in politiek straatgevecht in Senaat

Het verhoor zal een extra lading hebben, nu bekend is dat Blasey Ford niet alleen staat in haar ervaringen. Begin deze week vertelde de 53-jarige Deborah Ramirez aan The New Yorker dat ook zij in de jaren 80 door Kavanaugh onzedelijk is benaderd. Tijdens een feestje in hun studententijd zou hij, onder invloed van alcohol, zijn ontblote penis dichtbij het gezicht van Ramirez hebben gehouden, tot hilariteit van een aantal aanwezige medestudenten.

Drugs in drankjes

Terwijl de Senaatscommissie deze week nog in overleg was over deze nieuwe aantijging, dook gisteren alweer een derde vouw op. Ditmaal de 51-jarige Julie Swetnick die haar beschuldigingen niet direct aan Kavanaugh richt, maar wel suggereert dat hij in zijn schooljaren onderdeel was van een klimaat van extreem seksueel misbruik van vrouwen. In een onder ede afgelegde verklaring stelt Swetnick dat zij in 1982 tijdens een huisfeest het slachtoffer werd van een groepsverkrachting door jongens. Daarbij merkte ze Brett Kavanaugh aan als degene die op dit soort feestjes geregeld alcohol en/of drugs in de drankjes mixte, zodat vrouwen te dronken werden om "nee" te kunnen zeggen.

De ernstige aantijgingen stapelen zich dus op en kunnen om die reden vandaag onmogelijk onbesproken blijven. Alle 21 senatoren van de Justitiecommissie zullen aanwezig zijn. Maar voor de elf Republikeinse leden, inclusief voorzitter Chuck Grassley, was er een probleem: ze zijn allemaal man. In het huidige #MeToo-tijdperk zou het wel heel slechte beeldvorming zijn, als elf mannen een vrouw scherp verhoren over de vraag of ze misschien liegt over een aanranding. Daarom hebben de Republikeinen een speciale vrouwelijke vertegenwoordiger in de arm genomen, die namens hen de vragen zal stellen. Rachel Mitchell is een zeer ervaren openbare aanklager op het vlak van seksuele misdrijven.

Overigens ging het bij de aankondiging van de speciale vertegenwoordiger toch al even mis met die beeldvorming, toen de leider van de Republikeinen in de Senaat sprak over simpelweg "een vrouwelijke assistent".